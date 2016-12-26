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  • «Зенит» нацелился на суперзвезду «Баварии». «Спартак» купил еще одного игрока «Амкара». Дайджест событий дня

«Зенит» нацелился на суперзвезду «Баварии». «Спартак» купил еще одного игрока «Амкара». Дайджест событий дня

Стройка века завершена. Попробуйте в это поверить

Действительно, сегодня генеральный подрядчик стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге объявил, что строительные работы на объекте завершены. Информацию подтвердила глава службы по связям с общественностью компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк. «В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», – сообщила Гигиняк на своей странице в Twitter.

«Зенит» заинтересовался возможностью покупки Роббена

Громыхнуло посреди дня: «Зенит» проявляет интерес к суперзвездному полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену. Руководство клуба рассчитывает купить голландца за 10 миллионов евро. Сам футболист, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона, пока не горит желанием покидать Мюнхен.

Есть и куда более приземленные желания: «Зениту» также интересен нападающий «Томи» Кирилл Погребняк. Вполне возможно, что он поедет на первый сбор сине-бело-голубых в новом году, а после этого станет ясно, подходит ли игрок клубу.

«Спартак» купил защитника с российским паспортом

Защитник «Амкара» Георгий Джикия оформил контракт со «Спартаком», который вступит в силу с завтрашнего дня. Детали сделки пока не разглашаются. «Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», – отметил Джикия в своем первом интервью в качестве игрока «Спартака».

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Кроме того, появилось сообщение об интересе со стороны красно-белых к защитнику итальянского «Сассуоло» Франческо Ачерби. Ну а сообщения о договоренности по аренде нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, как оказалось, не соответствуют действительности.

Бериша уйдет из «Анжи», но не уедет с Кавказа

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в грозненском «Тереке» . С 25-летним игроком будет заключен контракт сроком на 3,5 года. Информацию сообщил официальный Instagram клуба из Чечни. Напомним, в нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист сборной Косово записал на свой счет три гола и три результативных передачи.

Семак подпишет контракт с «Уфой» на 2,5 года

«Уфа» после ухода Виктора Гончаренко пока остается без тренера, однако в скором времени ее возглавит Сергей Семак, который сейчас работает в тренерском штабе «Зенита». Специалист подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года. Соглашение может быть продлено еще на пару сезонов в зависимости от результатов команды.

Хамеса не отпустят зимой из Мадрида

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес будет выступать за свой нынешний клуб до конца сезона. «Хамес не покинет «Реал» этой зимой», – сообщил агент игрока Жорже Мендеш. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интера» и «Милана».

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«Челси» продолжает крушить соперников по АПЛ

На этот раз уже в рамках 18-го тура АПЛ лидер чемпионата «Челси» разгромил дома «Борнмут» и установил крутой клубный рекорд. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» в том числе благодаря изумительному голу Генриха Мхитаряна, а «Арсенал» под занавес встречи смог обыграть «Вест Бромвич» с помощью мяча Оливье Жиру.

Кроме того, «Лестер» на своем поле уступил «Эвертону», а «Вест Хэм» на выезде отгрузил четыре гола в ворота «Суонси».

«Челси» выиграл 12-й матч подряд. Мхитарян забил за «МЮ» супергол пяткой. Онлайн главных событий 18 тура АПЛ

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Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1482778869
Фотка в тему пиздец)))))
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alp
1482781370
кто то покупает игроков Амкара, а кто то Баварии..
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Apocalypse
1482785648
Вот прям с языка сняли фразу про фотку. :)
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NoN141
1482788362
Я даже представить на могу Арьена Роббена в зените. А про фотку уже все сказали =)
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GeorgeXIII
1482813914
Вот слухи то возят, прям как бабы на работе у меня!
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Bivaliy67
1482817864
Роббен на фото повеселил! На его месте у нас играет "Жулик", и куда его?
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mik1954
1482819857
Роббен конечно здорово, но маловероятно...
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СашкаГуров
1482835783
Роббен в Зенит? не , не думаю !!! Непойдёт
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dzhanavar
1482839859
Роббен... Если бы не травмы,приследующего его всю карьеру,он был бы не хуже нынешних...этих самых... Будет здорово,если перейдет.
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Феникс DE.
1482861206
Если Роббен к нам не пойдет у нас есть ему замена в лице Павла Погребняка. Прикольно
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