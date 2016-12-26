«Зенит» нацелился на суперзвезду «Баварии». «Спартак» купил еще одного игрока «Амкара». Дайджест событий дня

Стройка века завершена. Попробуйте в это поверить

Действительно, сегодня генеральный подрядчик стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге объявил, что строительные работы на объекте завершены. Информацию подтвердила глава службы по связям с общественностью компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк. «В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», – сообщила Гигиняк на своей странице в Twitter.

«Зенит» заинтересовался возможностью покупки Роббена

Громыхнуло посреди дня: «Зенит» проявляет интерес к суперзвездному полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену. Руководство клуба рассчитывает купить голландца за 10 миллионов евро. Сам футболист, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона, пока не горит желанием покидать Мюнхен.

Есть и куда более приземленные желания: «Зениту» также интересен нападающий «Томи» Кирилл Погребняк. Вполне возможно, что он поедет на первый сбор сине-бело-голубых в новом году, а после этого станет ясно, подходит ли игрок клубу.

«Спартак» купил защитника с российским паспортом

Защитник «Амкара» Георгий Джикия оформил контракт со «Спартаком», который вступит в силу с завтрашнего дня. Детали сделки пока не разглашаются. «Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», – отметил Джикия в своем первом интервью в качестве игрока «Спартака».

«Да я трех слов связать не могу!» Самый крутой защитник этого сезона, которого купил «Спартак»

Кроме того, появилось сообщение об интересе со стороны красно-белых к защитнику итальянского «Сассуоло» Франческо Ачерби. Ну а сообщения о договоренности по аренде нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, как оказалось, не соответствуют действительности.

Бериша уйдет из «Анжи», но не уедет с Кавказа

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в грозненском «Тереке» . С 25-летним игроком будет заключен контракт сроком на 3,5 года. Информацию сообщил официальный Instagram клуба из Чечни. Напомним, в нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист сборной Косово записал на свой счет три гола и три результативных передачи.

Семак подпишет контракт с «Уфой» на 2,5 года

«Уфа» после ухода Виктора Гончаренко пока остается без тренера, однако в скором времени ее возглавит Сергей Семак, который сейчас работает в тренерском штабе «Зенита». Специалист подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года. Соглашение может быть продлено еще на пару сезонов в зависимости от результатов команды.

Хамеса не отпустят зимой из Мадрида

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес будет выступать за свой нынешний клуб до конца сезона. «Хамес не покинет «Реал» этой зимой», – сообщил агент игрока Жорже Мендеш. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интера» и «Милана».

Детское шампанское, шоколадный «Золотой мяч» и другие подарки на Новый год для футболистов и тренеров

«Челси» продолжает крушить соперников по АПЛ

На этот раз уже в рамках 18-го тура АПЛ лидер чемпионата «Челси» разгромил дома «Борнмут» и установил крутой клубный рекорд. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» в том числе благодаря изумительному голу Генриха Мхитаряна, а «Арсенал» под занавес встречи смог обыграть «Вест Бромвич» с помощью мяча Оливье Жиру.

Кроме того, «Лестер» на своем поле уступил «Эвертону», а «Вест Хэм» на выезде отгрузил четыре гола в ворота «Суонси».

«Челси» выиграл 12-й матч подряд. Мхитарян забил за «МЮ» супергол пяткой. Онлайн главных событий 18 тура АПЛ

Свежие видеообзоры АПЛ