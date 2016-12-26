Источник: «Спартак» договорился об аренде Эменике

Вот это реальное подспорье в атаке. Таранный форвард, посмотрим как будет в обновлённом Спартаке играть, чай с Ребровым и Комбаровым точно играл, так что ему будет легко вновь влиться в команду. Да и надёжно, аренда, после можно оставить, так как Адриано мутный, а тут чел проверенный.
По информации турецкого портала yenisafak.com, нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что агент нигерийца, прилетавший на днях в Москву, договорился с красно-белыми об аренде футболиста до окончания нынешнего сезона. Также московский клуб получит право на выкуп 29-летнего игрока, контракт которого с «желтыми канарейками» истекает летом 2017 года.
В текущем сезоне Эменике принял участие в 10-ти играх турецкой Суперлиги, отметившись тремя забитыми мячами. Напомним, что форвард уже защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год.
«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике