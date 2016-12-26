Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Источник: «Спартак» договорился об аренде Эменике

    По информации турецкого портала yenisafak.com, нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что агент нигерийца, прилетавший на днях в Москву, договорился с красно-белыми об аренде футболиста до окончания нынешнего сезона. Также московский клуб получит право на выкуп 29-летнего игрока, контракт которого с «желтыми канарейками» истекает летом 2017 года.

    В текущем сезоне Эменике принял участие в 10-ти играх турецкой Суперлиги, отметившись тремя забитыми мячами. Напомним, что форвард уже защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год.

    «Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2016 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 декабря 2016, 15:51

      Вот это реальное подспорье в атаке. Таранный форвард, посмотрим как будет в обновлённом Спартаке играть, чай с Ребровым и Комбаровым точно играл, так что ему будет легко вновь влиться в команду. Да и надёжно, аренда, после можно оставить, так как Адриано мутный, а тут чел проверенный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 26 декабря 2016, 15:39

      Ну хоть одну проблемную позицию наконец закрыли!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 26 декабря 2016, 15:37

      очередной дезертир возвращается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 декабря 2016, 15:15

      С возвращением, людоед!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 26 декабря 2016, 15:11

      хуже не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 26 декабря 2016, 14:35

      Отлично

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 26 декабря 2016, 14:10

      О каком выкупе игрока может идти речь если у него контракт в июне 2017 истекает? Аренда , что до марта месяца???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6378

      порт 26 декабря 2016, 13:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из серии "возвращение людоеда"

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 26 декабря 2016, 13:42

      Вариант получше, чем Адриано, тем более аренда. Посмотрим в деле на Эменике)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 26 декабря 2016, 13:38

      Возвращение блудного сына,)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 