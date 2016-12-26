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    Информация о переходе Эменике в «Спартак» является неверной

    Появившаяся сегодня в турецких СМИ информация о том, что «Спартак» достиг договоренности о переходе на правах аренды нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, не соответствует действительности. Сообщается, что в приоритете у красно-белых по-прежнему приобретение форварда «Милана» Луиса Адриано. Нигериец же является второстепенным вариантом.

    В текущем сезоне на счету Эменике три гола в 10-ти матчах турецкой Суперлиги. Луис Адриано принял участие в семи играх в Серии А, не забив ни одного мяча. При этом бразилец ни разу не провел на поле все 90 минут, а в стартовом составе вышел лишь однажды и был заменен к перерыву.

    «Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.12.2016 17:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 27 декабря 2016, 10:26

      Он уже играл в Спартаке, потом его отдали, зачем снова берут?

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 27 декабря 2016, 00:33

      ждем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 26 декабря 2016, 20:58

      Зачем Спартак возвращает Эменике? Плохая примета!

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 26 декабря 2016, 20:50

      Совсем нас запутали! То переходит, то не переходит.. Нельзя же так издеваться над болельщиками!

      3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 26 декабря 2016, 20:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да продайте им хоть кого нибудь.Вымыслы достали уже.

      -6
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      Рейтинг: +14

      пожарный 26 декабря 2016, 19:02

      и в чем приоретет

      0
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