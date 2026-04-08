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  • «Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

8 апреля, 19:35
Зенит
08.04.2026, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
20
Педро
ЛВ
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
14
Джон Джон
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Алип
6
Дркушич
5
Барриос
8
Вендел
17
Мостовой
20
Педро
11
Энрике
22
Дуран
4-1-2-3
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
4
Джику
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
33
Нино
78
Дивеев
78
Дивеев
33
Нино
11
Энрике
61
Кондаков
61
Кондаков
11
Энрике
8
Вендел
14
Джон Джон
14
Джон Джон
8
Вендел
22
Дуран
7
Соболев
7
Соболев
22
Дуран
20
Педро
10
Глушенков
10
Глушенков
20
Педро
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
97
Денисов
35
Мартинс
35
Мартинс
97
Денисов
7
Солари
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
9
Угальде
5
Барко
Остались в запасе
Зенит
Спартак
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Зенит - Спартак
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
10
11
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
18
Офсайды
1
6
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», 1/2 Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Зенит
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