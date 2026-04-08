08.04.2026, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-3-1
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Алип
6
Дркушич
5
Барриос
8
Вендел
17
Мостовой
20
Педро
11
Энрике
22
Дуран
4-1-2-3
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
4
Джику
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
33
Нино
78
Дивеев
78
Дивеев
33
Нино
11
Энрике
61
Кондаков
61
Кондаков
11
Энрике
8
Вендел
14
Джон Джон
14
Джон Джон
8
Вендел
22
Дуран
7
Соболев
7
Соболев
22
Дуран
20
Педро
10
Глушенков
10
Глушенков
20
Педро
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
97
Денисов
35
Мартинс
35
Мартинс
97
Денисов
7
Солари
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
9
Угальде
5
Барко
Остались в запасе
Зенит
Спартак
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Зенит - Спартак
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
10
11
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
18
Офсайды
1
6
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», 1/2 Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»