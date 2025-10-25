Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.40

25 октября 2025 9:08
Реал - Барселона
26 окт. 2025, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 10 тур
Перейти в онлайн матча
26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится главное противостояние испанского футбола – Эль-Класико. «Реал» лидирует в Ла Лиге, опережая «Барселону» на два очка, и матч напрямую повлияет на борьбу за чемпионство. Оба коллектива подходят к игре в отличной форме и регулярно радуют болельщиков результативным футболом.

«Реал»

Мадридцы уверенно возглавляют таблицу с 24 очками. В последнем туре они минимально обыграли «Хетафе» (1:0), а ранее переиграли «Ювентус» в Лиге чемпионов. Команда идeт на серии из четырeх побед подряд и забивает в каждом из 17 матчей в чемпионате. В последних пяти встречах мадридцы отличились 12 раз, а пропустили шесть мячей. Важной особенностью является баланс между атакой и обороной – даже при активной игре вперeд «Реал» не теряет контроль над центром поля и умеет удерживать результат. На своeм поле команда действует особенно мощно и уверенно начинает с первых минут.

«Барселона»

Каталонцы занимают второе место с 22 очками. В последнем туре «Барса» победила «Жирону» (2:1), а несколькими днями ранее разгромила «Олимпиакос» в Лиге чемпионов со счeтом 6:1. Команда стабильно забивает в 18 матчах подряд в Ла Лиге, но пропускает в четырeх последних турах. В пяти последних встречах каталонцы отличились 12 раз и пропустили девять. Это отражает характер игры: команда делает ставку на нападение, но порой теряет концентрацию в защите. В гостях «Барса» играет смело, стараясь владеть мячом и атаковать через фланги, однако допускает ошибки при контратаках.

Факты о командах

«Реал»

  • Победы в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 17 матчах кряду
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая оборона среди лидеров Ла Лиги

«Барселона»

  • Не проигрывает в 10 из 12 гостевых матчей
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних встречах
  • В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи
35% (22)
16% (10)
49% (31)
96
Забитых мячей
123
1.52
В среднем за матч
1.95
4:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
4 : 3
11.05.2025
Реал
Испания. Кубок, Финал
Барселона
3 : 2
26.04.2025
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 5
12.01.2025
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Реал
0 : 4
26.10.2024
Барселона
Товарищеские матчи,
Барселона
2 : 1
04.08.2024
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2024
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 1
14.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
1 : 2
28.10.2023
Реал
Товарищеские матчи,
Реал
0 : 3
30.07.2023
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
0 : 4
05.04.2023
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
2 : 1
19.03.2023
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
0 : 1
02.03.2023
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Реал
1 : 3
15.01.2023
Барселона
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
16.10.2022
Барселона
Товарищеские матчи,
Реал
0 : 1
24.07.2022
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Реал
0 : 4
20.03.2022
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
2 : 3
12.01.2022
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
24.10.2021
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 1
10.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
1 : 3
24.10.2020
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
2 : 0
01.03.2020
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
0 : 0
18.12.2019
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
0 : 1
02.03.2019
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
0 : 3
27.02.2019
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
1 : 1
06.02.2019
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
5 : 1
28.10.2018
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 2
06.05.2018
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
0 : 3
23.12.2017
Барселона
Суперкубок Испании,
Реал
2 : 0
17.08.2017
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
1 : 3
13.08.2017
Реал
Международный кубок чемпионов,
Реал
2 : 3
30.07.2017
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Реал
2 : 3
23.04.2017
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
1 : 1
03.12.2016
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
1 : 2
02.04.2016
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
0 : 4
21.11.2015
Барселона
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
2 : 1
22.03.2015
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
25.10.2014
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
1 : 2
16.04.2014
Реал
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 4
23.03.2014
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
2 : 1
26.10.2013
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
2 : 1
02.03.2013
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
1 : 3
26.02.2013
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
1 : 1
30.01.2013
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
2 : 2
07.10.2012
Реал
Суперкубок Испании,
Реал
2 : 1
30.08.2012
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
3 : 2
24.08.2012
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
1 : 2
21.04.2012
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
2 : 2
26.01.2012
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
1 : 2
19.01.2012
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 3
11.12.2011
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
3 : 2
18.08.2011
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 2
14.08.2011
Барселона
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
1 : 1
03.05.2011
Реал
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Реал
0 : 2
27.04.2011
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Реал
1 : 0
20.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Реал
1 : 1
16.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
5 : 0
29.11.2010
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Реал
0 : 2
10.04.2010
Барселона
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
29.11.2009
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 6
02.05.2009
Барселона
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
2 : 0
13.12.2008
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4 : 1
07.05.2008
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
0 : 1
23.12.2007
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Барселона»

Обе команды демонстрируют яркий атакующий стиль, но при этом допускают огрехи в защите. У «Реала» есть преимущество в организации игры и надeжности на своeм поле, тогда как «Барселона» берет скоростью и вариативностью атак. Учитывая форму лидеров и атакующий потенциал обеих сторон, матч обещает быть результативным. «Реал» выглядит чуть устойчивее и способен воспользоваться уязвимостями соперника при быстрых контратаках. Однако и каталонцы вряд ли уйдут без гола, ведь их атакующая линия стабильно реализует моменты.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.40
  • Победа «Реала» с форой (0) – коэффициент 1.85

Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Барселона Реал
