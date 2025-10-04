Введите ваш ник на сайте
«Ювентус» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 2.15

04 октября 2025 10:13
Ювентус - Милан
05 окт. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Милана»


5 октября в Турине на «Альянц Стэдиум» пройдет центральный матч тура Серии А – «Ювентус» примет «Милан». Обе команды начали сезон с ярких результатов, но подходят к очному противостоянию с разным эмоциональным фоном: хозяева часто теряют очки вничью, а гости демонстрируют чемпионскую уверенность.

«Ювентус»

Туринцы проводят неоднозначный старт сезона. После пяти туров у команды 11 очков и четвeртое место, однако три последних матча завершились ничьими. «Ювентус» стабильно забивает, но при этом испытывает серьезные проблемы в обороне – 11 пропущенных мячей в пяти встречах, включая 1:1 с «Аталантой» и 4:4 в Лиге чемпионов против «Боруссии Д».

Душан Влахович продолжает оставаться главной ударной силой команды – 6 голов в 10 матчах. Но слабость оборонительной линии и потеря концентрации в концовках матчей мешают набирать максимум. «Ювентус» сохраняет серию из 10 матчей без поражений, но уже 4 игры подряд не может выиграть в основное время.

«Милан»

Миланцы уверенно возглавляют таблицу, набрав 12 очков и одержав 4 победы подряд. Команда демонстрирует прагматичный, но результативный футбол – 11 голов при всего одном пропущенном в последних пяти встречах. Победы над «Наполи» (2:1) и «Удинезе» (3:0) показали, что команда находится в отличной форме.

Кристиан Пулишич – главный герой старта сезона, оформивший 6 мячей в семи матчах. Команда уверенно контролирует темп, играет компактно и дисциплинированно, что позволяет минимизировать ошибки в защите. Миланцы забивают в 11 матчах подряд и сохраняют баланс между атакой и обороной – редкость для Серии А.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 10 матчах подряд
  • Забивает в 10 последних встречах
  • В среднем: 2.4 гола забито и 2.2 пропущено за 5 игр
  • 4 ничьи подряд во всех турнирах

«Милан»

  • Победы в 5 последних матчах
  • Средние показатели: 2.2 забито, 0.2 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 11 играх подряд
  • Пропускает только в одном из пяти матчей

Личные встречи
51% (28)
25% (14)
24% (13)
72
Забитых мячей
54
1.31
В среднем за матч
0.98
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
0 : 0
05.10.2025
Милан
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2 : 0
18.01.2025
Милан
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Ювентус
1 : 2
03.01.2025
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
0 : 0
23.11.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
0 : 0
27.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 1
22.10.2023
Ювентус
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
0 : 1
28.05.2023
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 0
08.10.2022
Ювентус
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0 : 0
23.01.2022
Ювентус
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1 : 1
19.09.2021
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0 : 3
09.05.2021
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 3
06.01.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 2
07.07.2020
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
0 : 0
12.06.2020
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
1 : 1
13.02.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
1 : 0
10.11.2019
Милан
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 1
06.04.2019
Милан
Суперкубок Италии,
Ювентус
1 : 0
16.01.2019
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 2
11.11.2018
Ювентус
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
4 : 0
09.05.2018
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3 : 1
31.03.2018
Милан
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
28.10.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2 : 1
10.03.2017
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
2 : 1
25.01.2017
Милан
Суперкубок Италии,
Ювентус
1 : 1
23.12.2016
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1 : 0
22.10.2016
Ювентус
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
1 : 0
21.05.2016
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 2
09.04.2016
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 0
21.11.2015
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 1
07.02.2015
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0 : 1
20.09.2014
Ювентус
Трофео ТИМ,
Ювентус
0 : 1
23.08.2014
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
0 : 2
02.03.2014
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 2
06.10.2013
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
1 : 0
21.04.2013
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
2 : 1
09.01.2013
Милан
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
1 : 0
25.11.2012
Ювентус
Трофей Луиджи Берлускони,
Милан
2 : 3
19.08.2012
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
2 : 2
20.03.2012
Милан
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 1
25.02.2012
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
1 : 2
08.02.2012
Ювентус
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
02.10.2011
Милан
Италия. Кубок Берлускони,
Милан
2 : 1
21.08.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0 : 1
05.03.2011
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1 : 2
30.10.2010
Ювентус
Товарищеские матчи,
Милан
0 : 0
22.08.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 0
15.05.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
0 : 3
10.01.2010
Милан
Товарищеские матчи,
Милан
1 : 1
17.08.2009
Ювентус
Товарищеские матчи,
Ювентус
2 : 0
15.08.2009
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 1
10.05.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4 : 2
14.12.2008
Милан
Кубок Берлускони, Финал
Милан
4 : 1
17.08.2008
Ювентус
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
3 : 2
12.04.2008
Милан
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0 : 0
01.12.2007
Ювентус
Показать все

Прогноз на матч «Ювентус» – «Милан»

Обе команды подойдут к матчу в атакующем настрое, однако уровень организации «Милана» заметно выше. Туринцы в последнее время часто теряют концентрацию в защите, что особенно опасно против соперника с быстрым переходом из обороны в атаку. Гости же выглядят целостно и уверенно даже в выездных встречах.

Скорее всего, игра получится упорной, но с перевесом в пользу «Милана». «Ювентус» может рассчитывать на забитый гол дома, но удержать давление атакующей группы гостей будет сложно. Наиболее логичным видится победа миланцев при умеренном тотале.

  • Победа «Милана» – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95


Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Милан Ювентус
