5 октября в Турине на «Альянц Стэдиум» пройдет центральный матч тура Серии А – «Ювентус» примет «Милан». Обе команды начали сезон с ярких результатов, но подходят к очному противостоянию с разным эмоциональным фоном: хозяева часто теряют очки вничью, а гости демонстрируют чемпионскую уверенность.

«Ювентус»

Туринцы проводят неоднозначный старт сезона. После пяти туров у команды 11 очков и четвeртое место, однако три последних матча завершились ничьими. «Ювентус» стабильно забивает, но при этом испытывает серьезные проблемы в обороне – 11 пропущенных мячей в пяти встречах, включая 1:1 с «Аталантой» и 4:4 в Лиге чемпионов против «Боруссии Д».

Душан Влахович продолжает оставаться главной ударной силой команды – 6 голов в 10 матчах. Но слабость оборонительной линии и потеря концентрации в концовках матчей мешают набирать максимум. «Ювентус» сохраняет серию из 10 матчей без поражений, но уже 4 игры подряд не может выиграть в основное время.

«Милан»

Миланцы уверенно возглавляют таблицу, набрав 12 очков и одержав 4 победы подряд. Команда демонстрирует прагматичный, но результативный футбол – 11 голов при всего одном пропущенном в последних пяти встречах. Победы над «Наполи» (2:1) и «Удинезе» (3:0) показали, что команда находится в отличной форме.

Кристиан Пулишич – главный герой старта сезона, оформивший 6 мячей в семи матчах. Команда уверенно контролирует темп, играет компактно и дисциплинированно, что позволяет минимизировать ошибки в защите. Миланцы забивают в 11 матчах подряд и сохраняют баланс между атакой и обороной – редкость для Серии А.

Факты о командах

«Ювентус»

Не проигрывает в 10 матчах подряд

Забивает в 10 последних встречах

В среднем: 2.4 гола забито и 2.2 пропущено за 5 игр

4 ничьи подряд во всех турнирах

«Милан»

Победы в 5 последних матчах

Средние показатели: 2.2 забито, 0.2 пропущено за 5 игр

Забивает в 11 играх подряд

Пропускает только в одном из пяти матчей

Прогноз на матч «Ювентус» – «Милан»

Обе команды подойдут к матчу в атакующем настрое, однако уровень организации «Милана» заметно выше. Туринцы в последнее время часто теряют концентрацию в защите, что особенно опасно против соперника с быстрым переходом из обороны в атаку. Гости же выглядят целостно и уверенно даже в выездных встречах.

Скорее всего, игра получится упорной, но с перевесом в пользу «Милана». «Ювентус» может рассчитывать на забитый гол дома, но удержать давление атакующей группы гостей будет сложно. Наиболее логичным видится победа миланцев при умеренном тотале.

Рекомендованные ставки