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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 20 марта 2012
Ювентус
20.03.2012, вторник, 23:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Милан
28'
А. Дель Пьеро
96'
М. Вучинич
51'
Д. Месба
81'
М. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
Желтая карточка
А. Видаль
112'
111'
Желтая карточка
Ф. Мексес
101'
Желтая карточка
Т. Силва
ГОЛ! 2:2!
М. Вучинич
Пас отдал
К. Маркизио
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Лопес
Пас отдал
С. Мунтари
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
Ф. Индзаги
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Боррьелло
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
А. Ночерино
️️️️
А. Аквилани
Замена
К. Маркизио
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
К. Зеедорф
ГОЛ! 1:1!
Д. Месба
Пас отдал
Ф. Мексес
Замена
М. Лопес
️️️️
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Вучинич
Желтая карточка
А. Аквилани
ГОЛ! 1:0!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
16'
Желтая карточка
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
3
Симоне Пепе
ПВ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
7
Лука Антонини
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Сторари
29
Де Челье
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
23
Видаль
15
Джаккерини
9
Вучинич
3
Пепе
10
Дель Пьеро
4-1-3-1-1
32
Амелия
7
Антонини
3
Силва
5
Мексес
15
Месба
10
Зеедорф
20
Аквилани
18
Эмануэльсон
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
11
Ибрагимович
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
3
Пепе
10
Маркизио
10
Маркизио
3
Пепе
10
Дель Пьеро
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Дель Пьеро
20
Аквилани
23
Ночерино
23
Ночерино
20
Аквилани
11
Ибрагимович
11
Лопес
11
Лопес
11
Ибрагимович
92
Эль-Шаарави
9
Индзаги
9
Индзаги
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Ювентус
Милан
13
Александр Маннингер
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
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