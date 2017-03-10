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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 10 марта 2017
Ювентус
10.03.2017, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Милан
30'
М. Бенатиа
90'
П. Дибала (П)
43'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
90'
Вторая желтая
Х. Соса
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
90'
89'
Желтая карточка
Х. Соса
Желтая карточка
С. Хедира
87'
Желтая карточка
М. Пьянич
78'
62'
Желтая карточка
А. Романьоли
57'
Желтая карточка
Л. Окампос
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Бакка
39'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
М. Бенатиа
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
30'
23'
Желтая карточка
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЛП
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
19
Бонуччи
4
Бенатиа
15
Барцальи
10
Алвес
27
Асамоа
15
Пьянич
28
Хедира
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
4-2-2-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
29
Палетта
25
Сапата
26
Романьоли
7
Соса
91
Бертолаччи
8
Пашалич
7
Окампос
70
Бакка
10
Деулофеу
Остались в запасе
Ювентус
Милан
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ювентус - Милан
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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