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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 20 сентября 2014
Милан
20.09.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
71'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
90'
+1
Желтая карточка
К. Асамоа
Желтая карточка
Ф. Торрес
90'
+1
Желтая карточка
С. Мунтари
84'
Замена
Д. Паццини
️️️️
К. Хонда
83'
82'
Замена
Ромуло
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Поли
77'
76'
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Перейра
71'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
П. Погба
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
С. Эль-Шаарави
67'
63'
Желтая карточка
А. Огбонна
42'
Желтая карточка
К. Маркизио
34'
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Касерес
33'
Травма
М. Касерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛАЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
49
Ромуло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
25
Сапата
23
Рами
20
Абате
34
Де Йонг
15
Поли
4
Мунтари
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
7
Менез
3-2-2-1-2
1
Буффон
4
Касерес
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
37
Перейра
12
Льоренте
32
Тевес
92
Эль-Шаарави
7
Бонавентура
7
Бонавентура
92
Эль-Шаарави
15
Поли
9
Торрес
9
Торрес
15
Поли
3
Хонда
11
Паццини
11
Паццини
3
Хонда
4
Касерес
21
Огбонна
21
Огбонна
4
Касерес
37
Перейра
23
Видаль
23
Видаль
37
Перейра
2
Лихтштайнер
49
Ромуло
49
Ромуло
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Милан
Ювентус
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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