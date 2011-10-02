Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 02 октября 2011
Ювентус
02.10.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Милан
86'
К. Маркизио
90+3'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
Замена
М. Пациенца
️️️️
А. Видаль
+4
ГОЛ! 2:0!
К. Маркизио
+3
Вторая желтая
К. Боатенг
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Замена
М. Амброзини
️️️️
А. Ночерино
Замена
Л. Антонини
️️️️
А. Неста
Желтая карточка
А. Пирло
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Кассано
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
А. Неста
Желтая карточка
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
6
Марк ван Боммел
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-4-1
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
21
Пирло
3
Пепе
23
Видаль
10
Маркизио
17
Красич
9
Вучинич
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
23
Бонера
13
Неста
3
Силва
19
Дзамбротта
6
ван Боммел
23
Ночерино
10
Зеедорф
27
Боатенг
99
Кассано
11
Ибрагимович
23
Видаль
24
Пациенца
24
Пациенца
23
Видаль
17
Красич
15
Джаккерини
15
Джаккерини
17
Красич
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
13
Неста
7
Антонини
7
Антонини
13
Неста
23
Ночерино
90
Амброзини
90
Амброзини
23
Ночерино
99
Кассано
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
99
Кассано
Остались в запасе
Ювентус
Милан
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
32
Марко Амелия
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 10:10 (понедельник, 3 октября) 20:05 (среда, 5 октября)
Новости команд
Все
Ювентус
Милан
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+