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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 08 октября 2022
Милан
08.10.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
45+1'
Ф. Томори
54'
Б. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Ювентус
Желтая карточка
С. Тонали
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Л. Паредес
90'
+4
Желтая карточка
М. Кен
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Леау
84'
Замена
А. Вранкс
️️️️
И. Беннасер
84'
80'
Замена
М. Соуле
️️️️
А. Рабьо
79'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
65'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
65'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Т. Побега
59'
56'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
56'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Ф. Костич
Желтая карточка
Б. Диас
55'
ГОЛ! 2:0!
Б. Диас
54'
46'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Томори
Пас отдал
О. Жиру
45'
+1
25'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
15
Калюлю
16
Тонали
10
Беннасер
4
Побега
27
Леау
21
Диас
9
Жиру
4-1-2-1-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
18
Костич
30
Милик
28
Влахович
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
10
Беннасер
40
Вранкс
40
Вранкс
10
Беннасер
4
Побега
33
Крунич
33
Крунич
4
Побега
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
27
Леау
27
Ориги
27
Ориги
27
Леау
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
18
Костич
21
Миретти
21
Миретти
18
Костич
7
Куадрадо
22
МакКенни
22
МакКенни
7
Куадрадо
12
Рабьо
18
Соуле
18
Соуле
12
Рабьо
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
Остались в запасе
Милан
Ювентус
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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