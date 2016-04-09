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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 09 апреля 2016
Милан
09.04.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
18'
Алекс
26'
М. Манджукич
63'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Желтая карточка
Л. Антонелли
88'
83'
Замена
П. Эвра
️️️️
К. Асамоа
80'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Балотелли
76'
Замена
Л. Адриано
️️️️
К. Хонда
72'
66'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Мората
65'
Травма
А. Мората
63'
ГОЛ! 1:2!
П. Погба
Желтая карточка
Ю. Куцка
59'
Желтая карточка
Алекс
57'
Желтая карточка
М. Балотелли
50'
49'
Желтая карточка
М. Манджукич
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Мората
19'
Желтая карточка
К. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
Алекс
Пас отдал
М. Балотелли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
70
Карлос Бакка
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
13
Диего Лопес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
13
Антонелли
33
Алекс
26
Романьоли
20
Абате
7
Бонавентура
33
Куцка
18
Монтоливо
3
Хонда
45
Балотелли
70
Бакка
4-1-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
24
Ругани
26
Сандро
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
21
Мората
9
Манджукич
45
Балотелли
27
Боатенг
27
Боатенг
45
Балотелли
3
Хонда
4
Адриано
4
Адриано
3
Хонда
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
27
Эвра
27
Эвра
27
Асамоа
21
Мората
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Мората
Остались в запасе
Милан
Ювентус
97
Алессандро Ливьери
ВР
13
Диего Лопес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
13
Диего Лопес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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