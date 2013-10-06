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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 06 октября 2013
Ювентус
06.10.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 2
Завершен
Милан
14'
А. Пирло
68'
С. Джовинко
75'
Д. Кьеллини
2'
С. Мунтари
89'
С. Мунтари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
90'
+1
Желтая карточка
С. Мунтари
89'
ГОЛ! 3:2!
С. Мунтари
85'
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Тевес
84'
77'
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 3:1!
Д. Кьеллини
75'
74'
Вторая желтая
Ф. Мексес
73'
Желтая карточка
Ф. Мексес
71'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Ночерино
ГОЛ! 2:1!
С. Джовинко
68'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Квальярелла
66'
Замена
П. Погба
️️️️
С. Падоин
55'
15'
Желтая карточка
К. Констан
ГОЛ! 1:1!
А. Пирло
14'
13'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Мунтари
Пас отдал
А. Ночерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
70
Робиньо
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
10
Маркизио
19
Падоин
27
Квальярелла
32
Тевес
4-1-3-2
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
25
Сапата
19
Констан
34
Де Йонг
23
Ночерино
18
Монтоливо
4
Мунтари
21
Матри
70
Робиньо
19
Падоин
8
Погба
8
Погба
19
Падоин
32
Тевес
12
Льоренте
12
Льоренте
32
Тевес
27
Квальярелла
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Квальярелла
70
Робиньо
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
70
Робиньо
34
Де Йонг
15
Поли
15
Поли
34
Де Йонг
23
Ночерино
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Ночерино
Остались в запасе
Ювентус
Милан
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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