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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 16 января 2019
Ювентус
16.01.2019, среда, 20:30
Суперкубок Италии
1 : 0
Завершен
Милан
61'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
Желтая карточка
П. Дибала
90'
+3
87'
Желтая карточка
Р. Родригес
82'
Желтая карточка
Д. Калабрия
73'
Красная карточка
Ф. Кессье
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Пьянич
61'
45'
+1
Желтая карточка
С. Кастильехо
Желтая карточка
М. Пьянич
44'
Желтая карточка
А. Сандро
26'
21'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Канселу
15
Пьянич
8
Матюиди
30
Бентанкур
11
Коста
7
Роналду
21
Дибала
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
25
Сапата
26
Романьоли
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
70
Кастильехо
11
Пакета
10
Кутроне
Остались в запасе
Ювентус
Милан
25
Карло Пинсольо
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ювентус - Милан
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Ювентус
Милан
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
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1
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1
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1
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14 ноября
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09:30
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
Вчера, 10:31
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
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15 ноября
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