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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 25 февраля 2012
Милан
25.02.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
15'
А. Ночерино
83'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
+1
Желтая карточка
С. Пепе
Красная карточка
А. Видаль
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 1:1!
А. Матри
Пас отдал
С. Пепе
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
Ф. Мексес
Замена
М. Амброзини
️️️️
У. Эмануэльсон
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
М. Вучинич
️️️️
М. Боррьелло
Замена
С. Пепе
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Пато
Желтая карточка
А. Барцальи
Желтая карточка
Т. Силва
ГОЛ! 1:0!
А. Ночерино
Пас отдал
Робиньо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
70
Робиньо
АП
23
Антонио Ночерино
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-2-3-1
32
Аббьяти
7
Антонини
3
Силва
5
Мексес
20
Абате
4
Мунтари
6
ван Боммел
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
23
Ночерино
12
Пато
3-4-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
18
Эстигаррибия
21
Пирло
22
Боррьелло
27
Квальярелла
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
12
Пато
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
12
Пато
18
Эстигаррибия
3
Пепе
3
Пепе
18
Эстигаррибия
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
22
Боррьелло
9
Вучинич
9
Вучинич
22
Боррьелло
Остались в запасе
Милан
Ювентус
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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