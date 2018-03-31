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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 31 марта 2018
Ювентус
31.03.2018, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 1
Завершен
Милан
8'
П. Дибала
79'
Х. Куадрадо
87'
С. Хедира
28'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
ГОЛ! 3:1!
С. Хедира
Пас отдал
П. Дибала
87'
82'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
ГОЛ! 2:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
С. Хедира
79'
52'
Желтая карточка
Л. Билья
39'
Желтая карточка
Р. Родригес
Желтая карточка
М. Бенатиа
38'
28'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
М. Пьянич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
4
Бенатиа
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
14
Кьеллини
27
Асамоа
15
Пьянич
28
Хедира
8
Матюиди
9
Игуаин
21
Дибала
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
19
Силва
Остались в запасе
Ювентус
Милан
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ювентус - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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