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Расписание матчей
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 17 августа 2009
Милан
17.08.2009, понедельник, 22:45
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Ювентус
72'
Пато
29'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Ювентус
ГОЛ!
Т. Силва
3:3
ГОЛ!
К. Маркизио
2:3
ГОЛ!
Ф. Мело
2:2
ГОЛ!
Роналдиньо
2:1
ГОЛ!
Д. Трезеге
1:1
ГОЛ!
А. Пирло
1:0
Замена
️️️️
Х. Салихамиджич
Замена
️️️️
Пато
Замена
️️️️
Диего
Замена
️️️️
М. Янкуловски
ГОЛ! 1:1!
Пато
Пас отдал
И. Абате
Замена
️️️️
З. Грыгера
Замена
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
️️️️
В. Яквинта
Замена
️️️️
П. Де Челье
ГОЛ! 0:1!
Диего
Желтая карточка
Н. Легротталье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Милан
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Диего
АП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
4-3-1-2
30
Сторари
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
18
Янкуловски
8
Гаттузо
21
Пирло
20
Фламини
49
Роналдиньо
12
Пато
21
Хунтелаар
4-1-2-1-2
1
Буффон
26
Грыгера
0
Каннаваро
6
Легротталье
29
Де Челье
30
Мело
11
Салихамиджич
10
Маркизио
10
Диего
19
Яквинта
7
Трезеге
Остались в запасе
Милан
Ювентус
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Милан - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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