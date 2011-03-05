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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 05 марта 2011
Ювентус
05.03.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Милан
66'
Д. Гаттузо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
+3
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Траоре
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
А. Матри
Замена
К. Зеедорф
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 0:1!
Д. Гаттузо
Замена
В. Яквинта
️️️️
Л. Тони
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
Робиньо
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
М. ван Боммел
Травма
К. Боатенг
Травма
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
55
Хорхе Мартинес
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
2
Траоре
14
Кьеллини
15
Барцальи
4
Соренсен
30
Мело
55
Мартинес
10
Маркизио
17
Красич
18
Тони
21
Матри
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
18
Янкуловски
6
ван Боммел
8
Гаттузо
20
Фламини
27
Боатенг
99
Кассано
11
Ибрагимович
2
Траоре
19
Бонуччи
19
Бонуччи
2
Траоре
21
Матри
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Матри
18
Тони
19
Яквинта
19
Яквинта
18
Тони
99
Кассано
10
Зеедорф
10
Зеедорф
99
Кассано
27
Боатенг
70
Робиньо
70
Робиньо
27
Боатенг
Остались в запасе
Ювентус
Милан
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
32
Марко Амелия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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