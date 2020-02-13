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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 13 февраля 2020
Милан
13.02.2020, четверг, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ювентус
61'
А. Ребич
90+1'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Ювентус
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Калабрия
90'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Х. Чалханоглу
87'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
80'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
А. Ребич
74'
73'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
Вторая желтая
Т. Эрнандес
71'
69'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Де Шильо
Желтая карточка
С. Кастильехо
68'
63'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
С. Кастильехо
61'
Желтая карточка
Ф. Кессье
58'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
43'
30'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
З. Ибрагимович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
24
Кьер
2
Калабрия
10
Беннасер
19
Кессье
20
Чалханоглу
9
Ребич
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
4-4-2
1
Буффон
22
Де Шильо
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
8
Матюиди
21
Рэмзи
7
Роналду
21
Дибала
20
Чалханоглу
11
Пакета
11
Пакета
20
Чалханоглу
9
Ребич
93
Лаксальт
93
Лаксальт
9
Ребич
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
8
Матюиди
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Матюиди
21
Рэмзи
30
Бентанкур
30
Бентанкур
21
Рэмзи
22
Де Шильо
9
Игуаин
9
Игуаин
22
Де Шильо
Остались в запасе
Милан
Ювентус
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Ювентус
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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