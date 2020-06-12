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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 12 июня 2020
Ювентус
12.06.2020, пятница, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
88'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Калабрия
88'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
А. Конти
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Данило
85'
82'
Замена
️️️️
Л. Пакета
82'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Ф. Кессье
Желтая карточка
С. Хедира
74'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Д. Коста
62'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
62'
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Пьянич
62'
52'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
М. Пьянич
43'
18'
Желтая карточка
А. Конти
17'
Красная карточка
А. Ребич
Пенальти не реализован!
К. Роналду
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
3-2-2-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
4
де Лигт
30
Бентанкур
26
Сандро
13
Данило
15
Пьянич
8
Матюиди
11
Коста
21
Дибала
7
Роналду
4-4-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
26
Романьоли
13
Конти
7
Бонавентура
10
Беннасер
19
Кессье
20
Чалханоглу
11
Пакета
9
Ребич
13
Данило
7
Куадрадо
7
Куадрадо
13
Данило
8
Матюиди
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Матюиди
15
Пьянич
28
Хедира
28
Хедира
15
Пьянич
11
Коста
10
Бернардески
10
Бернардески
11
Коста
7
Бонавентура
27
Леау
27
Леау
7
Бонавентура
2
Калабрия
93
Лаксальт
93
Лаксальт
2
Калабрия
19
Кессье
33
Крунич
33
Крунич
19
Кессье
13
Конти
56
Салемакерс
56
Салемакерс
13
Конти
Остались в запасе
Ювентус
Милан
39
Симоне Мураторе
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
39
Симоне Мураторе
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Остались в запасе
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Милан
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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