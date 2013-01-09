Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 09 января 2013
Ювентус
09.01.2013, среда, 23:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Милан
12'
С. Джовинко
95'
М. Вучинич
7'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
Желтая карточка
М. Вучинич
113'
99'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
ГОЛ! 2:1!
М. Вучинич
Пас отдал
П. Де Челье
95'
90'
+1
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Амброзини
Замена
П. Де Челье
️️️️
Ш. Лихтштайнер
82'
Замена
А. Пирло
️️️️
Л. Марроне
76'
71'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Паццини
70'
Замена
Б. Кркич
️️️️
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
А. Видаль
64'
Замена
М. Вучинич
️️️️
С. Джовинко
64'
29'
Желтая карточка
К. Боатенг
15'
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 1:1!
С. Джовинко
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
23
Артуро Видаль
ОП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Урби Эмануэльсон
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-3-2-2
30
Сторари
22
Исла
19
Бонуччи
4
Марроне
15
Барцальи
23
Видаль
4
Касерес
15
Джаккерини
2
Лихтштайнер
21
Матри
21
Джовинко
4-3-2-1
32
Амелия
22
Де Шильо
15
Ачерби
5
Мексес
20
Абате
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
90
Амброзини
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
2
Лихтштайнер
29
Де Челье
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
4
Марроне
21
Пирло
21
Пирло
4
Марроне
21
Джовинко
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Джовинко
90
Амброзини
8
Траоре
8
Траоре
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
9
Кркич
9
Кркич
18
Эмануэльсон
11
Паццини
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Паццини
Остались в запасе
Ювентус
Милан
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Остались в запасе
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Милан
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+