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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 23 ноября 2024
Милан
23.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Ювентус
90'
+1
Замена
Данило
️️️️
Н. Савона
90'
+1
Замена
С. Мбангула
️️️️
К. Йылдыз
87'
Желтая карточка
М. Локателли
Замена
С. Павлович
️️️️
М. Габбиа
84'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Эмерсон
84'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ю. Муса
84'
80'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
У. МакКенни
80'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ф. Консейсау
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
70'
Желтая карточка
Ю. Фофана
69'
Желтая карточка
Эмерсон
67'
27'
Желтая карточка
Ф. Гатти
Желтая карточка
Р. Леау
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
1
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
80
Муса
21
Мората
4-3-1-1-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
4
Гатти
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
46
Габбиа
31
Павлович
31
Павлович
46
Габбиа
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
22
МакКенни
44
Фаджоли
44
Фаджоли
22
МакКенни
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
7
Консейсау
22
Веа
22
Веа
7
Консейсау
Остались в запасе
Милан
Ювентус
1
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Ноа Равейр
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Милан - Ювентус
3
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
12
Количество передач
388
515
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.45
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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