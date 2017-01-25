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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 25 января 2017
Ювентус
25.01.2017, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Милан
10'
П. Дибала
21'
М. Пьянич
53'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
90'
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Бертолаччи
74'
Желтая карточка
К. Сапата
72'
Желтая карточка
Л. Антонелли
Желтая карточка
А. Сандро
71'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
69'
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Дибала
67'
64'
Замена
М. Пашалич
️️️️
И. Абате
54'
Вторая желтая
М. Локателли
53'
ГОЛ! 2:1!
К. Бакка
Желтая карточка
М. Манджукич
44'
33'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
М. Пьянич
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
21'
20'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Милан
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
3-4-3
33
Нето
15
Барцальи
24
Ругани
19
Бонуччи
27
Асамоа
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
9
Игуаин
21
Дибала
9
Манджукич
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
20
Абате
13
Антонелли
25
Сапата
26
Романьоли
5
Локателли
7
Бонавентура
91
Бертолаччи
33
Куцка
10
Сусо
70
Бакка
21
Дибала
26
Сандро
26
Сандро
21
Дибала
91
Бертолаччи
3
Хонда
3
Хонда
91
Бертолаччи
20
Абате
8
Пашалич
8
Пашалич
20
Абате
Остались в запасе
Ювентус
Милан
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ювентус - Милан
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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