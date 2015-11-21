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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 21 ноября 2015
Ювентус
21.11.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Милан
65'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
84'
Замена
К. Хонда
️️️️
М. Ньянг
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
81'
73'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
А. Сандро
65'
53'
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
50'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Эрнанес
46'
31'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Эвра
29'
Желтая карточка
С. Стураро
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
24
Маттиа Витале
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
27
Эвра
15
Барцальи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
27
Стураро
10
Эрнанес
9
Манджукич
21
Дибала
4-3-3
1
Доннарумма
20
Абате
13
Антонелли
33
Алекс
26
Романьоли
7
Бонавентура
33
Куцка
18
Монтоливо
99
Ньянг
7
Черчи
70
Бакка
27
Эвра
26
Сандро
26
Сандро
27
Эвра
10
Эрнанес
19
Бонуччи
19
Бонуччи
10
Эрнанес
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
99
Ньянг
3
Хонда
3
Хонда
99
Ньянг
33
Куцка
4
Адриано
4
Адриано
33
Куцка
Остались в запасе
Ювентус
Милан
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Ювентус - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Матч ТВ
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