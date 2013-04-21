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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 21 апреля 2013
Ювентус
21.04.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Милан
57'
А. Видаль (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Асамоа
90'
+2
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
90'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
81'
71'
Желтая карточка
Ф. Мексес
71'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Робиньо
66'
Желтая карточка
К. Сапата
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
57'
56'
Желтая карточка
М. Амелия
46'
Замена
С. Мунтари
️️️️
М. Амброзини
15'
Замена
М. Амелия
️️️️
К. Аббьяти
15'
Травма
К. Аббьяти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Милан
50
Давиде Нардуццо
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-5-1-1
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Асамоа
8
Погба
23
Видаль
21
Пирло
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
9
Вучинич
4-1-1-3-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
5
Мексес
19
Констан
90
Амброзини
18
Монтоливо
70
Робиньо
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
27
Асамоа
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Асамоа
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
32
Аббьяти
32
Амелия
32
Амелия
32
Аббьяти
90
Амброзини
4
Мунтари
4
Мунтари
90
Амброзини
70
Робиньо
9
Кркич
9
Кркич
70
Робиньо
Остались в запасе
Ювентус
Милан
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
50
Давиде Нардуццо
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
50
Давиде Нардуццо
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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