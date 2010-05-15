Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 15 мая 2010
Милан
15.05.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Ювентус
14'
Л. Антонини
28'
Роналдиньо
67'
Роналдиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Замена
К. Аббьяти
️️️️
Дида
Замена
М. Касерес
️️️️
Д. Зебина
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Роналдиньо
Желтая карточка
Роналдиньо
ГОЛ! 3:0!
Роналдиньо
Замена
А. Неста
️️️️
Д. Фавалли
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
М. Каморанези
️️️️
Х. Салихамиджич
Замена
А. Маннингер
️️️️
Д. Буффон
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
ГОЛ! 2:0!
Роналдиньо
Желтая карточка
Д. Гаттузо
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонини
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-3-1-2
1
Дида
7
Антонини
19
Фавалли
3
Силва
19
Дзамбротта
21
Пирло
10
Зеедорф
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
12
Пато
22
Боррьелло
4-4-2
1
Буффон
11
Зебина
14
Кьеллини
0
Каннаваро
6
Гроссо
87
Кандрева
29
Поульсен
10
Маркизио
11
Салихамиджич
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
1
Дида
32
Аббьяти
32
Аббьяти
1
Дида
19
Фавалли
13
Неста
13
Неста
19
Фавалли
49
Роналдиньо
9
Индзаги
9
Индзаги
49
Роналдиньо
1
Буффон
13
Маннингер
13
Маннингер
1
Буффон
11
Зебина
4
Касерес
4
Касерес
11
Зебина
11
Салихамиджич
45
Каморанези
45
Каморанези
11
Салихамиджич
Остались в запасе
Милан
Ювентус
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
6
Никола Легротталье
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
6
Никола Легротталье
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Милан - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+