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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 25 ноября 2012
Милан
25.11.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
31'
Робиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Желтая карточка
М. Йепес
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
С. Джовинко
86'
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
М. Фламини
️️️️
К. Боатенг
84'
Замена
К. Сапата
️️️️
Ф. Мексес
72'
72'
Замена
П. Погба
️️️️
К. Асамоа
Замена
Д. Паццини
️️️️
Робиньо
65'
57'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Квальярелла
46'
Замена
С. Падоин
️️️️
М. Исла
43'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Робиньо
31'
30'
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
А. Ночерино
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ПП
70
Робиньо
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Милан
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-3-3
32
Амелия
19
Констан
33
Йепес
5
Мексес
22
Де Шильо
23
Ночерино
34
Де Йонг
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
70
Робиньо
4-4-2
1
Буффон
22
Исла
19
Бонуччи
15
Барцальи
4
Касерес
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
27
Асамоа
9
Вучинич
27
Квальярелла
5
Мексес
25
Сапата
25
Сапата
5
Мексес
27
Боатенг
20
Фламини
20
Фламини
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Паццини
11
Паццини
70
Робиньо
27
Асамоа
8
Погба
8
Погба
27
Асамоа
22
Исла
19
Падоин
19
Падоин
22
Исла
27
Квальярелла
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Квальярелла
Остались в запасе
Милан
Ювентус
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Анджело Алессио
Статистика матча Милан - Ювентус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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