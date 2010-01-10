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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 10 января 2010
Ювентус
10.01.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Милан
29'
А. Неста
71'
Роналдиньо
88'
Роналдиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
ГОЛ! 0:3!
Роналдиньо
Пас отдал
Д. Бекхэм
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
Амаури
ГОЛ! 0:2!
Роналдиньо
Пас отдал
Д. Бекхэм
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
П. Де Челье
️️️️
К. Поульсен
Травма
К. Поульсен
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
К. Поульсен
ГОЛ! 0:1!
А. Неста
Пас отдал
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Диего
АП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Маннингер
6
Гроссо
14
Кьеллини
0
Каннаваро
26
Грыгера
30
Мело
10
Маркизио
29
Поульсен
11
Салихамиджич
10
Диего
11
Амаури
4-5-1
1
Дида
20
Абате
13
Неста
3
Силва
7
Антонини
32
Бекхэм
8
Гаттузо
21
Пирло
90
Амброзини
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
29
Поульсен
29
Де Челье
29
Де Челье
29
Поульсен
11
Салихамиджич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
11
Салихамиджич
8
Гаттузо
20
Фламини
20
Фламини
8
Гаттузо
22
Боррьелло
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
22
Боррьелло
Остались в запасе
Ювентус
Милан
12
Антонио Кименти
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Ювентус - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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