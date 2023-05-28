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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 28 мая 2023
Ювентус
28.05.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Милан
40'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Милан
86'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
86'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Бремер
82'
82'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Р. Леау
82'
Замена
Т. Побега
️️️️
Б. Диас
Замена
С. Айлинг
️️️️
М. Кен
73'
64'
Желтая карточка
Р. Крунич
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Костич
63'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Ди Мария
63'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
56'
56'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
40'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Калабрия
34'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
11
Анхель Ди Мария
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
27
Рафаэль Леау
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Жуниор Мессьяс
РФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
3
Бремер
4
Гатти
13
Данило
5
Локателли
11
Ди Мария
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
14
Кьеза
9
Кен
4-1-1-1-3
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
16
Тонали
33
Крунич
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
27
Леау
3
Бремер
19
Бонуччи
19
Бонуччи
3
Бремер
11
Ди Мария
5
Паредес
5
Паредес
11
Ди Мария
9
Кен
16
Айлинг
16
Айлинг
9
Кен
18
Костич
30
Милик
30
Милик
18
Костич
27
Леау
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
27
Леау
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
21
Диас
4
Побега
4
Побега
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Ювентус
Милан
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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