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Расписание матчей
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 15 августа 2009
Ювентус
15.08.2009, суббота, 00:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Милан
16'
Амаури
34'
В. Яквинта
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
Замена
️️️️
В. Яквинта
Замена
️️️️
Роналдиньо
Замена
️️️️
Амаури
ГОЛ! 2:0!
В. Яквинта
Пас отдал
П. Де Челье
Замена
️️️️
К. Поульсен
ГОЛ! 1:0!
Амаури
16'
14'
Замена
️️️️
А. Неста
14'
Замена
️️️️
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
5
Тиагу
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Милан
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
4-1-3-2
13
Маннингер
14
Кьеллини
6
Легротталье
4
Касерес
26
Грыгера
30
Мело
5
Тиагу
29
Поульсен
11
Салихамиджич
11
Амаури
19
Яквинта
3-2-2-1-2
30
Рома
20
Абате
19
Фавалли
13
Неста
30
Оддо
7
Антонини
20
Фламини
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
12
Пато
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Ювентус
Милан
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Ювентус - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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