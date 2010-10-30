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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 30 октября 2010
Милан
30.10.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
82'
З. Ибрагимович
21'
Ф. Квальярелла
65'
А. Дель Пьеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Замена
Амаури
️️️️
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Антонини
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Пато
Замена
К. Зеедорф
️️️️
К. Боатенг
ГОЛ! 0:2!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
М. Сиссоко
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Мартинес
Травма
Х. Мартинес
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
А. Пирло
Замена
С. Пепе
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
И. Абате
️️️️
Д. Бонера
Травма
П. Де Челье
Травма
Д. Бонера
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
П. Де Челье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
32
Марко Амелия
ВР
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Ювентус
22
Марко Костантино
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Аббьяти
7
Антонини
19
Папастатопулос
13
Неста
23
Бонера
21
Пирло
8
Гаттузо
70
Робиньо
27
Боатенг
12
Пато
11
Ибрагимович
4-1-3-2
30
Сторари
16
Мотта
19
Бонуччи
6
Легротталье
29
Де Челье
30
Мело
55
Мартинес
20
Аквилани
10
Маркизио
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
23
Бонера
20
Абате
20
Абате
23
Бонера
27
Боатенг
10
Зеедорф
10
Зеедорф
27
Боатенг
12
Пато
9
Индзаги
9
Индзаги
12
Пато
29
Де Челье
3
Пепе
3
Пепе
29
Де Челье
55
Мартинес
22
Сиссоко
22
Сиссоко
55
Мартинес
10
Дель Пьеро
11
Амаури
11
Амаури
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Милан
Ювентус
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Марко Костантино
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
22
Марко Костантино
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Милан - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
80000 из 81277 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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