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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 19 августа 2012
Милан
19.08.2012, воскресенье, 23:00
Трофей Луиджи Берлускони
2 : 3
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Милан
60
Эдоардо Паццальи
ВР
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
12
Пато
ЦФ
Ювентус
1
Никола Леали
ВР
5
Альберто Маси
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Аббьяти
19
Констан
25
Сапата
33
Йепес
7
Антонини
20
Абате
18
Монтоливо
18
Эмануэльсон
20
Фламини
27
Боатенг
70
Робиньо
4-4-2
30
Сторари
2
Лусио
4
Марроне
15
Барцальи
29
Де Челье
8
Погба
19
Падоин
23
Видаль
10
Маркизио
21
Джовинко
9
Вучинич
Остались в запасе
Милан
Ювентус
60
Эдоардо Паццальи
ВР
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Альберто Маси
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
60
Эдоардо Паццальи
ВР
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
5
Альберто Маси
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Милан - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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