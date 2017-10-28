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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 28 октября 2017
Милан
28.10.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
23'
Г. Игуаин
63'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Желтая карточка
К. Сапата
90'
+1
63'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Асамоа
Желтая карточка
Ф. Кессье
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-3-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
26
Романьоли
20
Абате
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
9
Калинич
3-4-3
1
Буффон
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
24
Ругани
7
Куадрадо
28
Хедира
15
Пьянич
27
Асамоа
9
Игуаин
21
Дибала
9
Манджукич
Остались в запасе
Милан
Ювентус
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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