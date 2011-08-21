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Расписание матчей
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 21 августа 2011
Милан
21.08.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Кубок Берлускони
2 : 1
Завершен
Ювентус
9'
К. Боатенг
23'
К. Зеедорф
57'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Ювентус
Замена
М. Оддо
️️️️
И. Абате
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
П. Де Челье
Замена
Л. Антонини
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 2:1!
М. Вучинич
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Травма
А. Неста
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
Т. Тайво
Травма
Т. Тайво
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
А. Матри
Замена
М. Фламини
️️️️
К. Боатенг
Травма
К. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
К. Зеедорф
19'
Травма
Л. Бонуччи
Травма
Д. Гаттузо
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
И. Абате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Урби Эмануэльсон
АП
10
Кларенс Зеедорф
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
АП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
0
Тайво
23
Бонера
13
Неста
20
Абате
8
Гаттузо
90
Амброзини
10
Зеедорф
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
99
Кассано
4-4-1-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
29
Де Челье
17
Красич
23
Видаль
10
Маркизио
9
Вучинич
21
Пирло
21
Матри
10
Зеедорф
7
Антонини
7
Антонини
10
Зеедорф
0
Тайво
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
0
Тайво
20
Абате
30
Оддо
30
Оддо
20
Абате
27
Боатенг
20
Фламини
20
Фламини
27
Боатенг
29
Де Челье
27
Квальярелла
27
Квальярелла
29
Де Челье
21
Матри
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Матри
Остались в запасе
Милан
Ювентус
32
Марко Амелия
ВР
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Россия-2" 22:40 (прямая)
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