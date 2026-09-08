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Манчестер Сити
Маркус Беттинелли
Статистика
€ 300 тыс
Маркус Беттинелли - статистика
Манчестер Сити
24 мая 1992 (34)
#13 | Вратарь
180 см | 75 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
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Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
39
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Мидлсбро
0 : 3
08.05.2021
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лутон Таун
1 : 1
01.05.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Мидлсбро
3 : 1
24.04.2021
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ротерхэм
1 : 2
21.04.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Мидлсбро
1 : 2
17.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Барнсли
2 : 0
10.04.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Мидлсбро
1 : 1
05.04.2021
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Борнмут
3 : 1
02.04.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Миллуолл
1 : 0
20.03.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Мидлсбро
2 : 0
16.03.2021
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Мидлсбро
3 : 0
13.03.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Суонси
2 : 1
06.03.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ковентри
1 : 2
02.03.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Мидлсбро
1 : 1
27.02.2021
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Мидлсбро
1 : 3
23.02.2021
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Рединг
0 : 2
20.02.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
2 : 1
16.02.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 4
06.02.2021
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Норвич Сити
0 : 0
30.01.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
0 : 3
27.01.2021
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Мидлсбро
0 : 1
24.01.2021
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
20.01.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
0 : 1
16.01.2021
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Уиком Уондерерс
1 : 3
02.01.2021
Мидлсбро
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
29.12.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Бирмингем Сити
1 : 4
19.12.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
1 : 0
16.12.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Мидлсбро
3 : 0
12.12.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
3 : 0
09.12.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
05.12.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
2 : 1
02.12.2020
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
28.11.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
25.11.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 1
21.11.2020
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
0 : 0
07.11.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 0
03.11.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
1 : 0
31.10.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
2 : 0
27.10.2020
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Кардифф
1 : 1
24.10.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
0 : 1
20.10.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
0 : 0
17.10.2020
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Мидлсбро
2 : 1
03.10.2020
Барнсли
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
26.09.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
1 : 1
19.09.2020
Борнмут
1' - 90'
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