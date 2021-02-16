Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 февраля 2021
Мидлсбро
16.02.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
31'
Д. Уотмор
9'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
Замена
M. Johnson
️️️️
Д. Уотмор
86'
85'
Замена
M. Daly
️️️️
Р. Кио
Красная карточка
П. МакНэйр
81'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Н. Кебану
79'
Замена
Д. Спенс
️️️️
D. Fisher
79'
70'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
Желтая карточка
С. Морси
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уотмор
31'
30'
Замена
A. Vallejo
️️️️
И. Мбенза
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Мбенза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Isaac Fletcher
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Джейсон Леутвилер
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Беттинелли
2
16
Хаусон
16
Бола
17
МакНэйр
24
Холл
8
Морси
92
Кебану
20
Уотмор
8
3-5-1-1
1
Шофилд
2
Пипа
23
Сарр
36
Кио
7
Бакуна
10
Притчард
7
Мбенза
14
Холмс
6
Хогг
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
2
99
Спенс
99
Спенс
2
20
Уотмор
28
28
20
Уотмор
92
Кебану
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
92
Кебану
Флетчер
29
Акпом
29
Акпом
Флетчер
7
Мбенза
50
50
7
Мбенза
36
Кио
10
10
36
Кио
Остались в запасе
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+