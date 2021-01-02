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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Мидлсбро
Уиком Уондерерс - Мидлсбро: обзор матча 02 января 2021
Уиком Уондерерс
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
3'
У. Икпеазу
30'
M. Browne
36'
М. Тавернье
81'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Мидлсбро
89'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
83'
Желтая карточка
М. Тавернье
81'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Акпом
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
У. Икпеазу
77'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
Д. Хорган
77'
71'
Замена
Д. Спенс
️️️️
M. Browne
Желтая карточка
Д. Найт
70'
69'
Желтая карточка
М. Беттинелли
Замена
Д. Адениран
️️️️
К. Томпсон
69'
65'
Желтая карточка
М. Бола
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Мехмети
58'
Желтая карточка
А. Мехмети
43'
36'
ГОЛ! 1:2!
М. Тавернье
Пас отдал
Ч. Акпом
30'
ГОЛ! 1:1!
M. Browne
Пас отдал
П. МакНэйр
ГОЛ! 1:0!
У. Икпеазу
Пас отдал
Д. Гриммер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Мидлсбро
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
17
Тафазолли
20
Найт
7
Уилер
6
Томпсон
12
МакКлири
7
Хорган
2
Гриммер
9
Мехмети
9
Икпеазу
3-2-4-1
13
Беттинелли
17
МакНэйр
16
Бола
16
Тавернье
2
Дейкстел
23
Фрай
6
Сэйвилл
11
8
Морси
28
29
Акпом
7
Хорган
20
Акинфенва
20
Акинфенва
7
Хорган
9
Икпеазу
44
Оньединма
44
Оньединма
9
Икпеазу
6
Томпсон
35
Адениран
35
Адениран
6
Томпсон
9
Мехмети
20
Кашкет
20
Кашкет
9
Мехмети
11
99
Спенс
99
Спенс
11
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Мидлсбро
23
Алекс Паттисон
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
31
Solomon Brynn
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
23
Алекс Паттисон
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Остались в запасе
31
Solomon Brynn
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Уиком Уондерерс - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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