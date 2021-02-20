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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Мидлсбро
Рединг - Мидлсбро: обзор матча 20 февраля 2021
Рединг
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
22'
Э. Флетчер
29'
М. Бола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Мидлсбро
90'
+1
Желтая карточка
Э. Флетчер
Замена
S. Aluko
️️️️
М. Олисе
86'
78'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Н. Кебану
78'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
D. Fisher
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
О. Эджария
78'
71'
Желтая карточка
Д. Хаусон
66'
Замена
M. Johnson
️️️️
Д. Уотмор
Желтая карточка
Э. Риномхота
59'
Замена
T. Esteves
️️️️
А. Семеду
46'
Замена
L. Gibson
️️️️
О. Ричардс
46'
Желтая карточка
О. Ричардс
43'
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Бола
Пас отдал
С. Морси
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
Д. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
26
Макинтайр
17
Идом
14
Эджария
4
Риномхота
17
Олисе
30
Семеду
29
Лорент
19
Жоао
3-2-1-1-2
13
Беттинелли
16
Хаусон
17
МакНэйр
16
Бола
23
Фрай
2
8
Морси
92
Кебану
11
Флетчер
20
Уотмор
3
Ричардс
19
19
3
Ричардс
17
Олисе
23
23
17
Олисе
30
Семеду
19
19
30
Семеду
14
Эджария
47
Пушкаш
47
Пушкаш
14
Эджария
2
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
2
92
Кебану
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
92
Кебану
20
Уотмор
28
28
20
Уотмор
Остались в запасе
Рединг
Мидлсбро
12
Том Холмс
ЦЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Том Холмс
ЦЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Рединг - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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