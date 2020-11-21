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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Норвич Сити
Мидлсбро - Норвич Сити: обзор матча 21 ноября 2020
Мидлсбро
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
72'
Т. Пукки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Норвич Сити
90'
+4
Замена
М. Вранчич
️️️️
Я. Серенсен
90'
+2
Замена
А. Теттей
️️️️
П. Плахета
90'
+2
Замена
К. Циммерманн
️️️️
М. Стиперманн
Замена
П. Робертс
️️️️
М. Тавернье
81'
81'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Э. Буэндия
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Пукки
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Спенс
66'
Пенальти не реализован!
М. Тавернье
51'
46'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Хагилл
15'
Желтая карточка
Я. Серенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
3-2-2-1
13
Беттинелли
16
Хаусон
99
Спенс
16
Тавернье
16
Бола
17
МакНэйр
6
Сэйвилл
28
29
Акпом
3-1-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
34
Скипп
10
Рупп
18
Серенсен
22
Стиперманн
77
Плахета
9
Хагилл
10
Буэндия
99
Спенс
15
Коулсон
15
Коулсон
99
Спенс
16
Тавернье
16
Робертс
16
Робертс
16
Тавернье
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
22
Стиперманн
4
Циммерманн
4
Циммерманн
22
Стиперманн
18
Серенсен
8
Вранчич
8
Вранчич
18
Серенсен
77
Плахета
6
Теттей
6
Теттей
77
Плахета
10
Буэндия
23
МакЛин
23
МакЛин
10
Буэндия
9
Хагилл
20
Пукки
20
Пукки
9
Хагилл
Остались в запасе
Мидлсбро
Норвич Сити
15
Натан Вуд
ЦЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Мидлсбро - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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