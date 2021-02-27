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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Кардифф
Мидлсбро - Кардифф: обзор матча 27 февраля 2021
Мидлсбро
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
82'
П. МакНэйр
37'
Ш. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Кардифф
ГОЛ! 1:1!
П. МакНэйр
Пас отдал
Ч. Акпом
82'
Замена
Д. Спенс
️️️️
Д. Уотмор
82'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
82'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
71'
Замена
M. Johnson
️️️️
М. Бола
71'
67'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Х. Уилсон
67'
Замена
Д. Роллс
️️️️
У. Волкс
61'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Мерфи
59'
Желтая карточка
П. Нг
57'
Желтая карточка
Д. Беннетт
37'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
У. Волкс
30'
Желтая карточка
У. Волкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
3-2-1-2
13
Беттинелли
17
МакНэйр
16
Хаусон
16
Тавернье
2
Дейкстел
23
Фрай
11
Мендес-Лэйнг
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
3-2-2-1-2
12
Филлипс
12
Беннетт
23
Моррисон
35
Нельсон
38
Нг
44
Флинт
6
Волкс
7
Пак
10
Уилсон
23
Мерфи
19
Мур
11
Мендес-Лэйнг
92
Кебану
92
Кебану
11
Мендес-Лэйнг
20
Уотмор
99
Спенс
99
Спенс
20
Уотмор
16
Бола
28
28
16
Бола
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
6
Волкс
32
Роллс
32
Роллс
6
Волкс
10
Уилсон
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Уилсон
23
Мерфи
9
Ожо
9
Ожо
23
Мерфи
Остались в запасе
Мидлсбро
Кардифф
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Мидлсбро - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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