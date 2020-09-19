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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Борнмут
Мидлсбро - Борнмут: обзор матча 19 сентября 2020
Мидлсбро
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
81'
M. Browne
38'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Борнмут
Замена
С. Морси
️️️️
М. Тавернье
90'
+1
Замена
Д. Фрай
️️️️
Д. Спенс
86'
84'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Брукс
ГОЛ! 1:1!
M. Browne
81'
74'
Замена
Д. Рико
️️️️
Д. Стейси
73'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
А. Данжума
Замена
M. Browne
️️️️
Э. Флетчер
68'
63'
Желтая карточка
Д. Стейси
51'
Желтая карточка
К. Мефам
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
А. Данжума
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-2-2-2
13
Беттинелли
99
Спенс
16
Хаусон
16
Тавернье
17
МакНэйр
24
Холл
6
Сэйвилл
28
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
3-2-2-2-1
31
Бегович
15
Смит
6
Келли
27
Кук
3
Стейси
2
Мефам
32
Гослинг
8
Лерма
7
Брукс
7
Данжума
19
Соланке
99
Спенс
23
Фрай
23
Фрай
99
Спенс
16
Тавернье
8
Морси
8
Морси
16
Тавернье
11
Флетчер
11
11
11
Флетчер
3
Стейси
15
Рико
15
Рико
3
Стейси
7
Данжума
8
Биллинг
8
Биллинг
7
Данжума
7
Брукс
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Брукс
Остались в запасе
Мидлсбро
Борнмут
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Мидлсбро - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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