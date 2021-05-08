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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Уиком Уондерерс
Мидлсбро - Уиком Уондерерс: обзор матча 08 мая 2021
Мидлсбро
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 3
Завершен
Уиком Уондерерс
14'
Ф. Оньединма
33'
Г. МакКлири
56'
Д. МакКарти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Уиком Уондерерс
90'
Замена
М. Блумфилд
️️️️
К. Томпсон
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Д. Сэйвилл
89'
Замена
Х. Хакни
️️️️
Я. Боласи
89'
84'
Замена
А. Мехмети
️️️️
А. Мускве
84'
Замена
А. Самуэль
️️️️
У. Икпеазу
Замена
Д. Коберн
️️️️
Х. Коулсон
77'
74'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Г. МакКлири
74'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Д. Адениран
56'
ГОЛ! 0:3!
Д. МакКарти
Пас отдал
Р. Тафазолли
Замена
C. Malley
️️️️
M. Johnson
46'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Спенс
46'
45'
Желтая карточка
Д. Адениран
33'
ГОЛ! 0:2!
Г. МакКлири
Пас отдал
У. Икпеазу
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Оньединма
Пас отдал
Р. Тафазолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Уиком Уондерерс
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
0
Curtis Anderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-2-2-2
31
Арчер
16
Хаусон
99
Спенс
15
Коулсон
17
МакНэйр
16
Бола
6
Сэйвилл
28
11
Боласи
20
Уотмор
4-4-2
13
Стокдейл
26
Стюарт
17
Тафазолли
26
МакКарти
3
Якобсон
44
Оньединма
6
Томпсон
12
МакКлири
35
Адениран
9
Икпеазу
15
Мускве
6
Сэйвилл
19
Робинсон
19
Робинсон
6
Сэйвилл
15
Коулсон
19
Коберн
19
Коберн
15
Коулсон
28
23
23
28
11
Боласи
30
Хакни
30
Хакни
11
Боласи
99
Спенс
29
Акпом
29
Акпом
99
Спенс
6
Томпсон
10
Блумфилд
10
Блумфилд
6
Томпсон
35
Адениран
7
Уилер
7
Уилер
35
Адениран
15
Мускве
9
Мехмети
9
Мехмети
15
Мускве
9
Икпеазу
9
Самуэль
9
Самуэль
9
Икпеазу
12
МакКлири
7
Хорган
7
Хорган
12
МакКлири
Остались в запасе
Мидлсбро
Уиком Уондерерс
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
0
Curtis Anderson
ЦФ
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
Остались в запасе
0
Curtis Anderson
ЦФ
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Мидлсбро - Уиком Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
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