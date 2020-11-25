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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Дерби Каунти
Мидлсбро - Дерби Каунти: обзор матча 25 ноября 2020
Мидлсбро
25.11.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
33'
Б. Ассомбалонга
71'
М. Кларк (АГ)
83'
M. Johnson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Дерби Каунти
Замена
Л. Уинг
️️️️
М. Тавернье
86'
ГОЛ! 3:0!
M. Johnson
Пас отдал
Д. Сэйвилл
83'
74'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Т. Лоуренс
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Кларк
71'
70'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Л. Бьюкэнан
69'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
К. Йозвяк
65'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
Замена
M. Johnson
️️️️
Д. Уотмор
63'
Замена
Д. Спенс
️️️️
П. Робертс
62'
53'
Желтая карточка
Н. Бирн
49'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
46'
Замена
Л. Сибли
️️️️
М. Уогхорн
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Уотмор
33'
9'
Желтая карточка
К. Йозвяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
14
Jack Stretton
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-2-2-2
13
Беттинелли
23
Фрай
16
Хаусон
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Бола
6
Сэйвилл
16
Робертс
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
3-2-3-1-1
1
Маршалл
5
Кларк
14
Бирн
20
9
3
Бьюкэнан
29
Уогхорн
12
Найт
18
Берд
10
Лоуренс
72
Йозвяк
16
Робертс
99
Спенс
99
Спенс
16
Робертс
16
Тавернье
10
Уинг
10
Уинг
16
Тавернье
20
Уотмор
28
28
20
Уотмор
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
29
Уогхорн
32
Сибли
32
Сибли
29
Уогхорн
3
Бьюкэнан
14
Холмс
14
Холмс
3
Бьюкэнан
10
Лоуренс
7
Уиттакер
7
Уиттакер
10
Лоуренс
Остались в запасе
Мидлсбро
Дерби Каунти
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
14
Jack Stretton
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Остались в запасе
14
Jack Stretton
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Мидлсбро - Дерби Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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