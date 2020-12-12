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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Миллуолл
Мидлсбро - Миллуолл: обзор матча 12 декабря 2020
Мидлсбро
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 0
Завершен
Миллуолл
13'
Д. Уотмор
15'
М. Тавернье
20'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Миллуолл
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Дейкстел
88'
80'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Уоллес
Замена
Л. Уинг
️️️️
M. Johnson
79'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
М. Тавернье
79'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
72'
Замена
Д. Спенс
️️️️
Д. Уотмор
71'
60'
Замена
B. Thompson
️️️️
М. Ромео
60'
Замена
M. Smith
️️️️
М. Беннетт
59'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Т. Пэррот
58'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
24'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
A. Pearce
Желтая карточка
М. Бола
23'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уотмор
Пас отдал
Д. Сэйвилл
20'
ГОЛ! 2:0!
М. Тавернье
Пас отдал
С. Морси
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уотмор
Пас отдал
M. Johnson
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
25
Исайя Джонс
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-3-2
13
Беттинелли
16
Бола
17
МакНэйр
23
Фрай
16
Тавернье
2
Дейкстел
28
8
Морси
6
Сэйвилл
29
Акпом
20
Уотмор
3-2-2-3
33
Биалковски
2
Мэлони
4
Хатчинсон
2
Ромео
15
5
Купер
18
Вудс
17
Уоллес
18
Леонард
10
Беннетт
19
Пэррот
16
Тавернье
15
Коулсон
15
Коулсон
16
Тавернье
20
Уотмор
99
Спенс
99
Спенс
20
Уотмор
28
10
Уинг
10
Уинг
28
2
Дейкстел
16
Робертс
16
Робертс
2
Дейкстел
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
19
Пэррот
7
Бьюри
7
Бьюри
19
Пэррот
10
Беннетт
17
17
10
Беннетт
17
Уоллес
3
Фергюсон
3
Фергюсон
17
Уоллес
2
Ромео
8
8
2
Ромео
15
10
Бедварссон
10
Бедварссон
15
Остались в запасе
Мидлсбро
Миллуолл
12
Сэм Фоларин
ПВ
25
Исайя Джонс
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Сэм Фоларин
ПВ
25
Исайя Джонс
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Мидлсбро - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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