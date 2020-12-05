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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Мидлсбро
Сток Сити - Мидлсбро: обзор матча 05 декабря 2020
Сток Сити
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
19'
Н. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Мидлсбро
90'
+5
Желтая карточка
М. Бола
90'
+1
Замена
С. Фоларин
️️️️
Д. Сэйвилл
90'
+1
Замена
Л. Уинг
️️️️
М. Тавернье
Желтая карточка
Д. Браун
79'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
74'
70'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
69'
Замена
Р. Шоукросс
️️️️
Д. Батт
67'
62'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
С. Морси
62'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
62'
Замена
П. Робертс
️️️️
M. Johnson
26'
Желтая карточка
Д. Фрай
ГОЛ! 1:0!
Н. Коллинс
Пас отдал
М. Фокс
19'
Замена
Д. Тимон
️️️️
С. Клукас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-4-2
39
Барсик
22
Коллинс
23
Батт
3
Фокс
17
Честер
16
МакКлин
6
Клукас
25
Пауэлл
24
Кузинс
18
Браун
23
Кэмбелл
3-2-3-1
13
Беттинелли
16
Бола
16
Тавернье
16
Хаусон
23
Фрай
17
МакНэйр
28
8
Морси
6
Сэйвилл
29
Акпом
23
Батт
17
Шоукросс
17
Шоукросс
23
Батт
6
Клукас
14
Тимон
14
Тимон
6
Клукас
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
6
Сэйвилл
12
Фоларин
12
Фоларин
6
Сэйвилл
8
Морси
20
Уотмор
20
Уотмор
8
Морси
16
Тавернье
10
Уинг
10
Уинг
16
Тавернье
28
16
Робертс
16
Робертс
28
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
Остались в запасе
Сток Сити
Мидлсбро
2
Том Смит
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
15
Натан Вуд
ЦЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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