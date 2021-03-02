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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Мидлсбро
Ковентри - Мидлсбро: обзор матча 02 марта 2021
Ковентри
02.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
11'
А. Дейкстел (АГ)
41'
Г. Холл
88'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Мидлсбро
Желтая карточка
К. МакФадзин
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сэйвилл
85'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
М. Тавернье
75'
Замена
M. Johnson
️️️️
М. Бола
74'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Ч. Акпом
73'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Н. Кебану
Замена
М. Джеймс
️️️️
Л. Келли
71'
54'
Желтая карточка
П. МакНэйр
41'
ГОЛ! 1:1!
Г. Холл
Пас отдал
П. МакНэйр
31'
Желтая карточка
Ч. Акпом
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Дейкстел
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Уилсон
3
МакКаллум
5
МакФадзин
5
Хайам
25
Дабо
38
Хамер
4
Келли
17
О'Харе
5
Роуз
10
Уокер
36
3-2-1-1
13
Беттинелли
17
МакНэйр
16
Хаусон
16
Бола
99
Спенс
16
Тавернье
92
Кебану
29
Акпом
4
Келли
37
Джеймс
37
Джеймс
4
Келли
92
Кебану
20
Уотмор
20
Уотмор
92
Кебану
16
Тавернье
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Тавернье
16
Бола
28
28
16
Бола
29
Акпом
11
Боласи
11
Боласи
29
Акпом
Остались в запасе
Ковентри
Мидлсбро
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
20
Марко Мароши
ВР
2
Josh Pask
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
18
Бен Шиф
ОП
26
Джордан Шипли
ЛВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
20
Марко Мароши
ВР
2
Josh Pask
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
18
Бен Шиф
ОП
26
Джордан Шипли
ЛВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ковентри - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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