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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Мидлсбро
Ноттингем Форест - Мидлсбро: обзор матча 20 января 2021
Ноттингем Форест
20.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
90+3'
Л. Мбе Со
14'
Б. Ассомбалонга
50'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Мидлсбро
Красная карточка
Ю. Рибейру
90'
+7
Желтая карточка
А. Кноккарт
90'
+5
90'
+5
Замена
Д. Спенс
️️️️
М. Тавернье
ГОЛ! 1:2!
Л. Мбе Со
Пас отдал
Д. Лолли
90'
+3
84'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Замена
Л. Мбе Со
️️️️
Р. Йетс
82'
Замена
Д. Лолли
️️️️
S. Ameobi
78'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
67'
65'
Замена
M. Johnson
️️️️
Д. Уотмор
Замена
А. Кноккарт
️️️️
А. Майтен
56'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
М. Тавернье
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
С. Соу
46'
Желтая карточка
С. Соу
33'
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Хаусон
13'
Желтая карточка
С. Морси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-4-1
30
Самба
29
Кристи
26
Маккена
4
Рибейру
6
Уорролл
33
Соу
77
Майтен
19
88
Кафу
22
Йетс
11
Граббан
3-2-2-2
13
Беттинелли
16
Бола
16
Тавернье
16
Хаусон
23
Фрай
17
МакНэйр
6
Сэйвилл
8
Морси
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
77
Майтен
93
Кноккарт
93
Кноккарт
77
Майтен
22
Йетс
22
Мбе Со
22
Мбе Со
22
Йетс
19
11
Лолли
11
Лолли
19
33
Соу
33
Тэйлор
33
Тэйлор
33
Соу
16
Тавернье
99
Спенс
99
Спенс
16
Тавернье
20
Уотмор
28
28
20
Уотмор
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидлсбро
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
31
Джордан Арчер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидлсбро
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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