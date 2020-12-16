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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лутон Таун
Мидлсбро - Лутон Таун: обзор матча 16 декабря 2020
Мидлсбро
16.12.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Лутон Таун
52'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Лутон Таун
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
90'
+2
86'
Замена
Д. Кларк
️️️️
П. Мпанцу
86'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Г. Ри
Замена
Д. Спенс
️️️️
M. Johnson
77'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
77'
75'
Желтая карточка
Г. Ри
75'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Г. Корник
Замена
Л. Уинг
️️️️
Д. Уотмор
70'
68'
Пенальти не реализован!
Д. Коллинс
Красная карточка
С. Морси
66'
62'
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
62'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
M. Johnson
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
3-2-3-2
13
Беттинелли
17
МакНэйр
16
Бола
16
Тавернье
23
Фрай
2
Дейкстел
8
Морси
6
Сэйвилл
28
29
Акпом
20
Уотмор
3-3-2-2
1
Ши
15
Локьер
5
Пирсон
15
Брэдли
30
Норрингтон-Дэвис
8
Дьюсбери-Холл
15
Поттс
16
Ри
17
Мпанцу
23
Корник
17
Коллинс
28
99
Спенс
99
Спенс
28
20
Уотмор
10
Уинг
10
Уинг
20
Уотмор
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
30
Норрингтон-Дэвис
8
Берри
8
Берри
30
Норрингтон-Дэвис
17
Мпанцу
18
Кларк
18
Кларк
17
Мпанцу
23
Корник
20
Монкур
20
Монкур
23
Корник
8
Дьюсбери-Холл
8
Танниклифф
8
Танниклифф
8
Дьюсбери-Холл
16
Ри
14
Хилтон
14
Хилтон
16
Ри
Остались в запасе
Мидлсбро
Лутон Таун
25
Исайя Джонс
ПВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
9
S. Nombe
ЦФ
16
Джо Моррел
ЛЗ
32
Гарри Истед
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
25
Исайя Джонс
ПВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
16
Джо Моррел
ЛЗ
32
Гарри Истед
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Мидлсбро - Лутон Таун
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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