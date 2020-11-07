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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Мидлсбро
Брентфорд - Мидлсбро: обзор матча 07 ноября 2020
Брентфорд
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Мидлсбро
Замена
Т. Фосу
️️️️
В. Янельт
79'
79'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
79'
Замена
M. Johnson
️️️️
Х. Коулсон
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Каньос
74'
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
67'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
3-2-1-1
13
Беттинелли
16
Хаусон
99
Спенс
16
Тавернье
2
Дейкстел
23
Фрай
10
Уинг
29
Акпом
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
27
Янельт
24
Фосу
24
Фосу
27
Янельт
7
Каньос
7
Годдос
7
Годдос
7
Каньос
15
Коулсон
28
28
15
Коулсон
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
Остались в запасе
Брентфорд
Мидлсбро
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Брентфорд - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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