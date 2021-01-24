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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Блэкберн
Мидлсбро - Блэкберн: обзор матча 24 января 2021
Мидлсбро
24.01.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
63'
Д. Ротуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Блэкберн
Желтая карточка
М. Бола
89'
86'
Замена
Т. Трибулл
️️️️
J. Davenport
Желтая карточка
М. Тавернье
81'
Замена
П. Робертс
️️️️
М. Тавернье
81'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Д. Уотмор
72'
Замена
M. Johnson
️️️️
С. Морси
72'
65'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Бакли
65'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Х. Эллиот
65'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Ротуэлл
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
Х. Эллиот
Желтая карточка
С. Морси
57'
26'
Желтая карточка
J. Davenport
Замена
Н. Вуд
️️️️
Д. Фрай
18'
10'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Isaac Fletcher
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-2-2
13
Беттинелли
16
Хаусон
99
Спенс
16
Тавернье
17
МакНэйр
23
Фрай
8
Морси
6
Сэйвилл
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
3-5-1-1
1
Камински
24
Ньямб
30
Дуглас
4
Брэнтуэйт
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
19
4
Джонсон
27
Трэвис
10
Эллиот
10
Армстронг
23
Фрай
15
Вуд
15
Вуд
23
Фрай
8
Морси
28
28
8
Морси
16
Тавернье
16
Робертс
16
Робертс
16
Тавернье
20
Уотмор
11
Флетчер
11
Флетчер
20
Уотмор
10
Эллиот
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Эллиот
19
28
Трибулл
28
Трибулл
19
4
Джонсон
6
Бакли
6
Бакли
4
Джонсон
Бакли
23
Дак
23
Дак
Бакли
7
Ротуэлл
20
Галлахер
20
Галлахер
7
Ротуэлл
Остались в запасе
Мидлсбро
Блэкберн
8
Isaac Fletcher
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
30
Хэйден Хакни
ЦП
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
8
Isaac Fletcher
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
30
Хэйден Хакни
ЦП
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Мидлсбро - Блэкберн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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